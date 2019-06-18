Назван главный страх мужчин в сексе

Ученые провели ряд исследований и установили, чего мужчины боятся в сексе.

В результате исследования оказалось, что почти все мужчины боятся заразиться ВИЧ-инфекцией, пишет ToDay News Ufa.

Незапланированная беременность партнерши – страх 92% мужчин; страх оказаться первым сексуальным партнером у девушки преследует 70%.

В то же время 68% мужчин боятся, что их партнерша будет сравнивать их с предыдущими мужчинами. Около половины мужчин испытывают страх, что не смогут доставить женщине удовольствие. У 36% мужчин страх сексуальных экспериментов.