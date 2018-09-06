Назван кадровый резерв правительства, составленный из "Лидеров Карелии"

Из десяти победителей пятеро занимают должности директоров или топ-менеджеров различных компаний. В их числе руководитель интернет-службы для управляющих компаний "РосКвартал" Борис Валит, генеральный директор ООО "Управляющая компания № 1" Алексей Головинкин, генеральный директор ООО "Русьимпорт-Карелия" Денис Соснин, сообщают "Вести Карелии".

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