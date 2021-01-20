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Назван лучший способ борьбы с тараканами

Новости. Общество
19:10, 21 Января 2021
фото: © Depositphotos / lufimorgan
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Санитарный врач рассказал об эффективных и безопасных методах борьбы с тараканами.

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин в эфире радиостанции "Говорит Москва" посоветовал использовать обычный гель против тараканов. Ультразвуковые отпугиватели и сети 5G на них не действуют, отметил он.

"Мы всегда рекомендуем брать простой гель от тараканов в шприце за 25 рублей, мелкими каплями наносить, и проблема должна решаться. Не обязательно даже профессионалов вызывать. Никто не сможет обработать квартиру аккуратнее, чем её хозяин. Гель — идеальный вариант для обычных людей, приманка безопасна. Сетки на вентиляционных отверстиях можно использовать, это уменьшит риски, можно домики клеевые устанавливать. Нет никакого влияния сетей 5G на тараканов, ультразвуковые отпугиватели тоже неэффективны", - заявил эксперт.

Дубинин пояснил, что тараканы активизируются не из-за времени года, а из-за того, что люди не соблюдают правила уборки помещений.

"У тараканов оптимум не во время года, а там, где грязно: в ресторанах, кухня, ванная, где не убираются и воды много. Они постоянно где-то будут, просто [люди — прим. ГМ] редко видят изнанку ресторанов, кухни. Тогда бы они поняли, почему тараканы существуют, почему они никуда не денутся. Это и социальная проблема. По теории вероятности тараканы появятся там, где давно не проводили генеральную уборку. Тараканы процветают в неблагополучных условиях", - сказал он.

Ранее дезинфектор рассказал об увеличении жалоб на тараканов в Москве. По словам специалиста, наибольшее количество обращений поступает из старых многоквартирных домов и общежитий.

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