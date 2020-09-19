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Назван наиболее вероятный актер на роль Джеймса Бонда в новых сериях

Новости. Культура
20:21, 20 Сентября 2020
фото: Фото: MARIO ANZUONI / Reuters
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Наиболее вероятным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда является Том Харди, сообщает The Mirror.

Харди должен сменить Дэниела Крейга в роли Бонда после выхода пятого фильма нынешней бондианы под названием "Не время умирать", пишет российское издание lenta.ru.

Отмечается, что договор со звездой фильма "Веном" планировалось заключить уже в ноябре, однако из-за коронавируса официально актер получит роль только в 2021 году. До этого основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актер Том Хиддлстон.

Ранее издание The Independent назвало худший фильм о Джеймсе Бонде. Журналисты составили рейтинг всех фильмов об агенте 007. Худшей признали вышедшую в 2002 году картину "Умри, но не сейчас". 20-ю часть бондианы с Пирсом Броснаном в главной роли раскритиковали за нелепые эпизоды, среди которых оказалось появление Мадонны в качестве инструктора по фехтованию и машина-невидимка.

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