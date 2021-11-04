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Назван напиток, приводящий к преждевременному старению

Новости. Общество
22:30, 04 Ноября 2021
фото: © pixabay.com / Free-Photos

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Ученые выяснили, какой напиток ускоряет старение тканей на клеточном уровне.

Ученые из калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали напиток, приводящий организм человека к преждевременному старению. По их мнению, таким свойством обладают сладкие газированные напитки, пишет Лента.ру, ссылаясь на Eat This, Not That.

Специалисты изучили данные о состоянии здоровья более пяти тысяч граждан США в возрасте от 20 до 65 лет. Все пациенты не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате исследования ученые выяснили, что сладкие газированные напитки ускоряют старение тканей на клеточном уровне. Те люди, которые чаще включали в рацион это продукт, обладали более короткими теломерами. Это участки ДНК на концах хромосом в лейкоцитах, которые связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни.

Ученые доказали, что если ежедневно употреблять 0,5 литра сладкого газированного напитка, то длительность жизни может сократиться на 4,6 года.

«Регулярное употребление подслащенных газированных напитков способно повлиять на развитие болезни не только из-за напряжения метаболического контроля сахара в организме, но и из-за ускоренного клеточного старения тканей», — подчеркнула одна из авторов исследования Элисса Эпель.

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