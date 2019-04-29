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Новости. Общество
13:26, 29 Апреля 2019
фото: компания "КСМ"

Назван обладатель почётного звания "Учитель года Карелии–2019"

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Впервые за многие годы победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стал педагог-мужчина.

Лучшего учителя Карелии выбирали в этом году в 23-ий раз. Первый этап конкурса прошёл в районах республики, а уже победители районных соревнований приехали в Петрозаводск на финальный этап. 

За время проведения конкурса учителям необходимо было провести мастер-классы с учащимися и открытые уроки. А на финальном мероприятии продемонстрировать своё умение работать с аудиторией, лидерские качества и способности к импровизации.

Итоги конкурса были подведены 26 апреля. Мероприятие второй год подряд прошло в уютном актовом зале школы №46.  По итогам конкурсных испытаний победителем признан Евгений Кустов, преподаватель информатики из школы посёлка Рабочеостровск Кемского района. Оглашения имени "Учителя года Карелии - 2019" вызвало шквал аплодисментов. Искренне радовались за победу Евгения и сами конкурсанты.

Новоиспечённый "Учитель года Карелии" - человек активный. Среди его увлечений занятия в театральной студии народного коллектива "Гротеск", спортивное фехтование, волонтёрская деятельность, общественная деятельность, организация мероприятий. Профессиональный стаж Евгения Валерьевича - 13 лет. Помимо Рабочеостровской школы он преподаёт и в школе №3 Кемского муниципального района.

"Я стараюсь каждую минуту своей жизни прожить с пользой. Не только для себя, но и для других. Для меня жизнь – в движении. Дома на диване – это не моё." - рассказал Евгений.

А на наш вопрос знают ли его ученики, что он участвует в таком конкурсе, отвел: "Я старался не афишировать своё участие. Знают лишь несколько ребят, которые были задействованы в процессе подготовки, оставались после уроков, помогали. Я хочу поблагодарить всех своих учеников, которые учились у меня за все эти годы, которые дали мне опыт, вместе с которыми я проходил этот профессиональный путь. Потому что в школу ты приходишь одним человеком, а сейчас я уже совсем другой. И в течение времени я буду меняться дальше. И мне это очень нравится!"

На протяжении многих лет конкурс "Учитель года Карелии" проходит при поддержке компании "КСМ". Компания традиционно учреждает и вручает ценный приз победителю. Не только приятный, но и полезный!

Евгений Кустов будет представлять Карелию на Всероссийском этапе конкурса "Учитель года-2019", который состоится в сентябре текущего года в Грозном. Лучший результат победителя карельского этапа конкурса "Учитель года" на сегодняшний день – место в 15-ти сильнейших Всероссийского конкурса "Учитель года России". Пожелаем Евгению Валерьевичу улучшить этот результат!

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