Назван презент, который обошел iPhone в списке популярных подарков на День всех влюблённых
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Более половины россиян предпочитают вместо гаджетов дарить съедобные подарки на День святого Валентина.
Так, 51% респондентов собираются порадовать возлюбленных "чем-то вкусненьким", вторым по популярности вариантом стали товары для хобби (24%). На третьем и четвёртом местах — цветы (13%) и ювелирные украшения (8%), сообщает "Лайф".
При этом смартфоны и гаджеты в качестве подарка на романтический праздник преподнесут только 2% участников опроса.
Кроме этого, стало известно, что большинство влюблённых (71%) планируют провести праздник в домашней обстановке. Остальные пойдут в ресторан, в кино или на концерт.
Соответствующий тест в "Одноклассниках" прошли более 2600 пользователей социальной сети. Ранее российские туроператоры сообщали, что влюблённые предпочли отдыху на горнолыжных курортах и путешествиям в тёплые страны спокойный вечер дома.
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