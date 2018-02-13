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Новости. Общество
19:40, 13 Февраля 2018

Назван презент, который обошел iPhone в списке популярных подарков на День всех влюблённых

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Более половины россиян предпочитают вместо гаджетов дарить съедобные подарки на День святого Валентина.

Так, 51% респондентов собираются порадовать возлюбленных "чем-то вкусненьким", вторым по популярности вариантом стали товары для хобби (24%). На третьем и четвёртом местах — цветы (13%) и ювелирные украшения (8%), сообщает "Лайф".

При этом смартфоны и гаджеты в качестве подарка на романтический праздник преподнесут только 2% участников опроса.

Кроме этого, стало известно, что большинство влюблённых (71%) планируют провести праздник в домашней обстановке. Остальные пойдут в ресторан, в кино или на концерт.

Соответствующий тест в "Одноклассниках" прошли более 2600 пользователей социальной сети. Ранее российские туроператоры сообщали, что влюблённые предпочли отдыху на горнолыжных курортах и путешествиям в тёплые страны спокойный вечер дома.

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