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Назван продукт, сохраняющий молодость

Новости. Общество
19:10, 04 Сентября 2020
фото: © Element5 Digital, Pexels.com
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О "чудодейственном" продукте рассказала врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

Регулярное употребление в пищу ананаса помогает сохранить здоровыми зубы, кости, ногти и волосы, а также улучшает пищеварительные процессы в организме, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"По сравнению с другими продуктами уровень марганца и кремния в ананасе достаточно высокий. За счет марганца поддерживаются энергетический обмен на молекулярном уровне, процессы регенерации, обновления клеток и тканей. Марганец также участвует в работе инсулина, помогая сохранять нормальный уровень глюкозы крови. Кремний же необходим для здоровья костей, зубов, ногтей и волос. Поэтому ананас можно отнести к продуктам молодости и красоты", –сказала Пугачева.

Она отметила, что у ананасов также есть антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

"Уникальный компонент этого тропического фрукта – комплекс ферментов, названный бромелаином, который определяет его особые свойства. Этот фермент помогает расщеплять белок до составляющих его аминокислот. Такой эффект позволяет сделать пищеварение более эффективным, здоровым. У этого вещества описаны также антиоксидантные и противовоспалительные свойства, что делает его очень привлекательным. А фруктовые кислоты ананаса повышают выработку желудочного сока, что улучшает процесс пищеварения, аппетит, выстраивает работу кишечника", –пояснила диетолог.

По словам Натальи Пугачевой, суточная норма потребления ананаса должна составлять порядка 200 г в день свежей мякоти или 200 мл сока.

"Не стоит увлекаться ананасами людям с повышенной кислотностью желудка, обострением язвенной болезни. Достаточно высокое содержание сахаров – еще один ограничивающий фактор, особенно это касается сока, когда пищевые волокна не сдерживают усвоения глюкозы и фруктозы", – добавила врач.

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