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Новости. Общество
21:05, 17 Октября 2019
фото: ©pixabay.com

Назван рецепт по борьбе с бедностью в России

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По словам эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского, если говорить о пороге бедности в России, то необходимо в первую очередь учитывать российскую специфику и минимальный набор благ, необходимых человеку для развития.

"Было бы правильно определять не прожиточный минимум, а порог социальных субсидий, как в странах Запада, который как раз и включает в расчёт минимального ежемесячного дохода человека такие обязательные вещи, как стоимость наемного социального жилья, квартплаты с базовым набором услуг ЖКХ, а также месячные поездки в общественном транспорте", –отметид Владимир Рожанковский.

В этом случае вполне вероятно, что эта сумма выросла бы до где-то до 30 тысяч рублей для Москвы и до 20 тысяч рублей для регионов России, сообщает News.ru со ссылкой на данные индекса ВЭФ

На самом деле, если уж затрагивать всеобъемлющую тему бедности и социального неравенства, то можно вспомнить последние исследования ОБСЕ, которые весьма интересны и познавательны с точки зрения не просто констатации факта о том, что в каждой стране, включая Россию, некоторая доля населения живёт в условиях невозможности позволить себе элементарные блага цивилизации, а с точки зрения изучения долгосрочного влияния бедности на те категории жизнедеятельности общества, которые касаются абсолютно всех.

Основной тезис одной из последних их работ заключен в следующем довольно емком абзаце: "Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает увеличиваться. Это продолжительное увеличение неравенства в доходах вызывает не только социальные и политические проблемы, но и экономические. Это явление имеет тенденцию замедлять рост ВВП из-за растущего разрыва наиболее динамичных потребителей – 40% нижнего сегмента среднего класса – от остальной части общества. Людям с низким доходом не дают возможности реализовать свой потенциал человеческого капитала, что вредно для экономики в целом".

"Ликвидация бедности – это комплексная задача. Она включает в себя не только такие очевидные меры как льготы и пособия, но и улучшение уровня жизни в целом, а это и транспорт, и медицина, и образование", – приводит РИА Новости слова премьер-министра Дмитрия Медведева.

По его словам, чтобы решить проблему бедности, государство должно общаться с конкретным человеком и находить для него "свой отдельный рецепт".

 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2019-10-17 22:49:24
Именно поэтому советы хамоватых персон в комментариях в стиле “жить надо там, где работа есть"вряд ли окажутся действенными. В разных городах и странах мира положение наемных работников примерно одинаковое. Причем, среди них есть и специалисты с высшим образованием, и квалифицированные рабочие, и молодые, и пожилые, и мужчины, и женщины. Кому-то, возможно, удается пока продать часть своей жизни выгоднее, чем другим, однако это, увы, не отменяет того факта, что они зависят от милости класса буржуа и могут в любой момент лишится своего относительно привилегированного положения.
Поэтому в рамках капиталистической системы даже такие требования как “справедливая заработная плата за справедливый рабочий день”-хотя и они в определенный период необходимы, чтобы совсем не окочуриться ради чужих капиталов-принесут лишь временные облегчения, ибо в данном случае мы боремся не с причинами, а со следствием.
Таким образом, для того чтобы бороться с бедностью-недостаточно повышать зарплату до уровня, когда у граждан есть всего лишь возможность поддерживать собственную жизнедеятельность для дальнейшей работы на буржуазный карман, не говоря уж о крокодильих слезах буржуазных деятелей в отношении социального неравенства.
Нужно помнить о причинах подобного положения наемных работников в любом капиталистическом обществе-неважно под каким флагом-и выдвинуть свой метод борьбы с бедностью-“полное уничтожение системы наемного труда”. Только тогда борьба с бедностью увенчается успехом.
кир
2019-10-17 22:08:53
Что это?
Писарев
2019-10-17 21:39:53
Российские государственные деятели и организации находятся в мировом тренде и могут присоединиться к хору мировых кликуш и каждый год голосить: “Произошло что-то непонятное! Что делать, господа?” Разумеется, пока у руля стоит класс капиталистов, ничего сделать нельзя, ибо мы имеем дело с всеобщим капиталистическим законом накопления—экономическим законом капитализма, сопровождающимся накоплением богатства на одном полюсе капиталистического общества и одновременным накоплением на другом его полюсе безработицы и нищеты. Наемный работник, который только на первый взгляд кажется свободным “продает себя, и притом продает по частям. Изо дня в день с публичного торга он продает 8, 10, 12, 15 часов своей жизни, продает тому, кто больше даст, -владельцу сырья, орудий труда и жизненных средств, т. е. капиталисту. Рабочий не принадлежит ни собственнику, ни земле, но 8, 10, 12, 15 часов его ежедневной жизни принадлежат тому, кто их покупает. Рабочий , как только захочет, покидает капиталиста, к которому нанялся, и капиталист, когда ему заблагорассудится, увольняет рабочего , увольняет, как только рабочий перестает приносить ему выгоду или не приносит ему такой выгоды, на какую капиталист рассчитывал. Но рабочий , для которого единственным источником заработка служит продажа рабочей силы, не может покинуть всего класса покупателей, т.е. класса капиталистов, не обрекая себя при этом на голодную смерть. Он принадлежит не тому или другому капиталисту, а классу капиталистов в целом; и уж его дело - найти себе хозяина, т.е. подыскать покупателя среди класса капиталистов.”(Маркс К. Наёмный труд и капитал.)
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