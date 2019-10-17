Назван рецепт по борьбе с бедностью в России

"Было бы правильно определять не прожиточный минимум, а порог социальных субсидий, как в странах Запада, который как раз и включает в расчёт минимального ежемесячного дохода человека такие обязательные вещи, как стоимость наемного социального жилья, квартплаты с базовым набором услуг ЖКХ, а также месячные поездки в общественном транспорте", –отметид Владимир Рожанковский.

В этом случае вполне вероятно, что эта сумма выросла бы до где-то до 30 тысяч рублей для Москвы и до 20 тысяч рублей для регионов России, сообщает News.ru со ссылкой на данные индекса ВЭФ

На самом деле, если уж затрагивать всеобъемлющую тему бедности и социального неравенства, то можно вспомнить последние исследования ОБСЕ, которые весьма интересны и познавательны с точки зрения не просто констатации факта о том, что в каждой стране, включая Россию, некоторая доля населения живёт в условиях невозможности позволить себе элементарные блага цивилизации, а с точки зрения изучения долгосрочного влияния бедности на те категории жизнедеятельности общества, которые касаются абсолютно всех.

Основной тезис одной из последних их работ заключен в следующем довольно емком абзаце: "Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает увеличиваться. Это продолжительное увеличение неравенства в доходах вызывает не только социальные и политические проблемы, но и экономические. Это явление имеет тенденцию замедлять рост ВВП из-за растущего разрыва наиболее динамичных потребителей – 40% нижнего сегмента среднего класса – от остальной части общества. Людям с низким доходом не дают возможности реализовать свой потенциал человеческого капитала, что вредно для экономики в целом".

"Ликвидация бедности – это комплексная задача. Она включает в себя не только такие очевидные меры как льготы и пособия, но и улучшение уровня жизни в целом, а это и транспорт, и медицина, и образование", – приводит РИА Новости слова премьер-министра Дмитрия Медведева.



По его словам, чтобы решить проблему бедности, государство должно общаться с конкретным человеком и находить для него "свой отдельный рецепт".