Назван самый богатый депутат Госдумы

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Он задекларировал доход в 4,3 миллиарда рублей. Таким образом, рекорд прошлого года превышен более чем в шесть раз.
Самый высокий доход за 2017 год среди депутатов Госдумы задекларировал "единоросс" Григорий Аникеев. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных организаций и религиозных объединений заработал 4,3 миллиарда рублей. А годом ранее доход Аникеева, согласно декларации, составил "скромные" 527 млн рублей, пишет life.
Таким образом, рекорд прошлого года превышен более чем в шесть раз.
Напомним, рекордсменом прошлого года был депутат от "Единой России" Андрей Палкин — его доход составил 678,5 млн рублей, а в феврале 2017 года он попросил суд признать его банкротом.
Григорий Аникеев. Фото: kaifolog.ru
Напомним, рекордсменом прошлого года был депутат от "Единой России" Андрей Палкин — его доход составил 678,5 млн рублей, а в феврале 2017 года он попросил суд признать его банкротом.
Григорий Аникеев. Фото: kaifolog.ru
Отметим, среди лидеров текущего года "единоросс" Николай Борцов (1,14 млрд рублей), его коллега по партии Леонид Симановский (734,4 млн), Андрей Скоч (262,2 млн рублей) и представитель КПРФ Владимир Блоцкий (200 млн).
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