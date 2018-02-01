Назван самый популярный в мире мессенджер

Через него отправляют 60 миллиардов сообщений в день.

Рекорд: аудитория WhatsApp достигла 1,5 миллиарда пользователей, пишет hi-tech.mail.

Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг объявил сегодня о том, что WhatsApp теперь пользуется 1,5 миллиарда людей по всему миру, отправляя 60 миллиардов сообщений в день. Всего погода назад аудитория мессенджера составляла 1,3 миллиарда пользователей в месяц и 1 миллиард активных пользователей ежедневно.

В 2014 году, когда Facebook приобрела WhatsApp за 19 миллиардов долларов, у мессенджера было всего 450 миллионов активных пользователей в месяц и 315 миллионов активных пользователей в день.

При этом собственный мессенджер Facebook имеет аудиторию порядка 1.3 миллиарда пользователей. Цукерберг также отметил, что Instagram и WhatsApp являются наиболее популярными продуктами для обмена "историями" (Stories).

Теперь Facebook, наконец, стал более серьезно относится к монетизации WhatsApp, запустив отдельный мессенджет для бизнеса. Facebook планирует взимать плату с владельцев бизнеса за различные услуги — обслуживание клиентов или инструменты продвижения. Кроме того, скоро в WhatsApp заработает система платежей.