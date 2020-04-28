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Назван самый просматриваемый русский видеоролик на YouTube

Новости. Вечерняя столица
19:10, 28 Апреля 2020
фото: © youtube.com
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Клип питерской рейв-группы Little Big на трек Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.

Меньше, чем за два года, он набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков, пишет издание "РИА Новости".
 
"Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал", – написал в сторис инстаграма фронтмен группы Илья Прусикин.

Он же придумал и всемирно известный танец, который участники клипа исполняют на видео под кваканье, гавканье и "Skibidi wap-pa-pa".

В видео снялись многие знаменитости: Эльдар Джарахов, Алишер Моргенштерн, Юрий Музыченко, рэпер GONE.Fludd и другие.
 
После выхода ролика участники Little Big запустили в соцсетях флешмоб #skibidichallenge и предложили всем желающим повторить движения музыкантов. Сейчас под этим хештегом в инстаграме более 30 тысяч публикаций.

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