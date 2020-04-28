Назван самый просматриваемый русский видеоролик на YouTube

Клип питерской рейв-группы Little Big на трек Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.

Меньше, чем за два года, он набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков, пишет издание "РИА Новости".



"Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал", – написал в сторис инстаграма фронтмен группы Илья Прусикин.



Он же придумал и всемирно известный танец, который участники клипа исполняют на видео под кваканье, гавканье и "Skibidi wap-pa-pa".



В видео снялись многие знаменитости: Эльдар Джарахов, Алишер Моргенштерн, Юрий Музыченко, рэпер GONE.Fludd и другие.



После выхода ролика участники Little Big запустили в соцсетях флешмоб #skibidichallenge и предложили всем желающим повторить движения музыкантов. Сейчас под этим хештегом в инстаграме более 30 тысяч публикаций.