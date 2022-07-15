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Назван способ опознать обреченный на неудачу брак

Новости. Общество
00:10, 16 Июля 2022
фото: © gpointstudio / freepik

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Способ опознать обреченный на неудачу брак назвала сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии и клинический психолог Елена Малахова.

Об этом сообщает «Мослента».

Чтобы понять, имеют ли отношения будущее, следует задать себе несколько диагностических вопросов, рекомендовала эксперт. «Удовлетворяют ли меня эти отношения? Если нет, то как давно? Пытаюсь ли я что-то сделать, чтобы все исправить? Получается ли? Предпринимает ли такие же попытки партнер? Как партнер реагирует на мои попытки? Воспринимаю ли я партнера как сексуальный объект? А он меня?» — привела в пример опросник Малахова.

По результатам анализа полученных ответов может стать очевидным, что лучше скинуть груз неперспективных отношений, заметила сексолог. Однако зачастую партнеры не берут на себя такой ответственности и продолжают сохранять видимость счастливого брака. «Для них это может быть важным по ряду причин: дети, финансовая зависимость, социальный статус. Многие так и остаются вместе на долгие годы, но живут не как супруги, а как соседи. Единицы решают что-то изменить», — заметила психотерапевт.

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