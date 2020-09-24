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Назван способ определить угрозу преждевременной смерти

Новости. Общество
23:30, 24 Сентября 2020
фото: © Fotolia / Carlos
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Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе.

К такому выводу пришла группа ученых из Канады и Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Научная группа проанализировала 72 работы, в которых рассматривалась связь между абдоминальным ожирением — когда отложения скапливаются в районе живота — и смертностью от различных причин. Ученые изучили показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев за период от трех до 24 лет. Они обратили внимание на окружность талии и бедер, а также их соотношение, процент жировой массы тела и другие параметры.

Выяснилось, что у пациентов с жиром на животе, а не на бедрах больше вероятность ранней смерти. Каждые десять сантиметров в талии повышают такие риски на 11%, а увеличение соотношения талии к бедрам или росту на 0,1 – на 20%.

Как отмечают ученые, полученные выводы говорят о том, что наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела можно использовать для "определения риска преждевременной смерти".

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