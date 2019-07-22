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Новости. Общество
16:14, 22 Июля 2019
фото: © Архив ТАСС/Донат Сорокин

Назван способ вернуть товары после гарантийного срока

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Покупатель вправе предъявить продавцу требования по замене, ремонту или возврату товара по истечении его гарантийного срока.

Это можно сделать в пределах двух лет, если доказать, что недостатки товара возникли до его передачи или по причинам, возникшим до этого момента, говорится в разъяснениях Роспотребнадзора.

"Иногда бывает, что недостаток в товаре обнаруживается после того, как прошел его гарантийный срок, но в пределах двух лет. Тогда вы вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования по замене, ремонту или возврату товара, если сможете доказать, что недостатки товара возникли до его передачи вам или по причинам, возникшим до этого момента", – говорится в сообщении.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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