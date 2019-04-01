Назван средний размер социальной пенсии после повышения

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Средний размер социальной пенсии после повышения, запланированного на 1 апреля 2019 года, составит 9 266 рублей.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
ПФР напоминает, что с 1 апреля пенсии, в том числе социальные, индексируются на 2%, что соответствует росту прожиточного минимума пенсионера в прошлом году. По данным фонда, индексация коснется почти 4 млн пенсионеров.
Каким категориям граждан еще будут повышены пенсии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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