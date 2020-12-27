Назван сжигающий жир продукт

Употребление одного яблока в день перед приемом пищи может помочь сбросить более пяти килограммов жира за год.

Об этом изданию The Sun рассказал британский диетолог Роб Хобсон, информирует РИА Новости.

По его словам, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.

"В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой", — пояснил специалист.

Хобсон добавил, что клетчатка также помогает регулировать баланс бактерий в кишечнике, что, в свою очередь, способствует снижению веса и замедляет накопление жира в организме.