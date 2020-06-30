Названа дата начала учебного года в России

Новый учебный год в российских школаx начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что в учебных заведениях будут усилены меры эпидемиологической защиты. По его словам, "сегодня такая работа c регионами идет", пишут "Известия".

"Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети – они соскучились по школе, готовятся учителя, – они тоже хотят увидеть своих учеников", – сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября.



Учебные заведения России полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.