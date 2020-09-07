Названа доля переболевших коронавирусом россиян

В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Исследования проводятся в рамках мониторинга популяционного иммунитета, который Роспотребнадзор начал в июле, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день мы видим диапазон от четырех до 50 процентов в разных субъектах", — сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.

Также с сентября во всех российских субъектах идут исследования на наличие коронавируса в воде и пище.

Она добавила, что более 0,6 процента всего населения России переболели COVID-19. Под наблюдением медиков также находились около трех миллионов человек, которые контактировали с инфицированными.