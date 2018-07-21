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Новости. Общество
19:37, 21 Июля 2018

Названа опасность зубной пасты

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Ученые из Техасского университета в США выяснили, что диоксид титана E171, содержащийся в зубной пасте и косметике, может вызвать сахарный диабет второго типа.

Их исследование опубликовано в журнале Chemical Research in Toxicology, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это химическое вещество широко используется в пищевой промышленности и косметологии за его свойство придавать предметам белоснежный цвет. Кроме того, оно считается безвредным для человека.

О свойствах E171 стало известно в середине XX века, когда он пришел на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым. Именно с этого времени, по словам ученых, количество заболеваний диабетом второго типа выросло в четыре раза. Таким образом, они посчитали, что это химическое вещество может быть связано с диабетом.

Чтобы подтвердить свои догадки, ученые провели исследование на группе из одиннадцати добровольцев, у которых взяли образцы ткани поджелудочной железы. В результате у восьми человек в анализах был обнаружен диоксид титана, и все они болели диабетом второго типа, а остальные трое были здоровы, и в их анализах это химическое вещество не содержалось.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что диоксид титана может быть одним из веществ, которое способно вызывать сахарный диабет второго типа. Теперь ученые хотят проверить выводы своих исследований на больших группах людей.

Сахарный диабет второго типа — это метаболическое заболевание, развивающееся вследствие сниженной чувствительности тканей к действию инсулина. На настоящий момент более 422 миллионов человек в мире болеют диабетом, причем у 90 процентов из них наблюдается именно диабет второго типа.

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