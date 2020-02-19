Названа причина аномально теплой зимы в России

Аномальная зима в России вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что не типично для этого сезона.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, Северо-атлантическое колебание, которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но и до Якутии и даже до Хабаровского края, пишет издание "РИА Новости".



Вильфанд напомнил, что лишь в конце декабря и январе благодаря северным потокам на непродолжительное время установился антициклон, все остальное время погодой "дирижировала Атлантика".



"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", – сказал научный руководитель Гидрометцентра.



Температурные отклонения от нормы, по словам синоптика, этой зимой достигали 25-28 градусов, в ближайшие пять дней этот показатель составит 16-20 градусов.

Ранее специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в последний месяц календарной зимы.