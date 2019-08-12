Названа причина роста цен на хлеб, в том числе, в Карелии

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Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в июле продолжал находиться на повышенном уровне, что может быть обусловлено, в частности, снижением прогнозов урожая в России из-за засушливого июня.
"Рост цен на эту категорию товаров все еще держится на повышенном уровне, поддерживаемый, видимо, снижением видов на урожай в стране из-за засушливого июня", – говорится в докладе "Динамика потребительских цен" за июль, подготовленном ЦБ.
Ранее сообщалось, что средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Карелии в первом полугодии выросли на 5,3% – это почти в 2 раза выше темпов роста аналогичного периода прошлого года.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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