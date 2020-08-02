Названа смертельная опасность быстрого похудения

При стремительном похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь и организм травится собственным жиром.

Об этом сообщила врач-диетолог Елена Астахова, пишет "360".

"Для большой потери веса все питание надо сбалансировать. Быстрое снижение веса и "вау-результаты" появляются, когда убираешь сахар и те продукты, которые задерживают воду. Больше идет снятие отечности, вывод лишней воды. Экстремальные виды питания не подходят, нужно очень деликатно человека переводить на сбалансированное питание. Это важный и психологический вопрос, чтобы не было экстренного ограничения питания. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима. У меня есть клиенты, которые сбалансировали питание и успешно похудели. Особенно мужчины хорошо снижают вес. Важно соблюдать определенные законы, чтобы не навредить организму", – отметила эксперт.



Елена Астахова подчеркнула важность грамотного распределения в диете белков, жиров и углеводов.

"При снижении веса главное – сменить культуру питания. Это новые привычки, с которыми человек может жить годами. Сбросить за два месяца 200 кг – это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 кг", – резюмировала диетолог.