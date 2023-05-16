Название «Карельский мёд» закрепили за одним собственником

Карелия получила первое свидетельство об исключительном праве на географическое указание.

Как сообщили в Минэкономразвития Карелии, выдан первый патент на исключительное право на географическое название в республике. Право на региональный бренд «Карельский мёд» получил глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дмитрий Спирков. Об этом на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства рассказал представитель ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Денис Савченко.

«Потребитель, приобретая товар, сопровождаемый географическим указанием, может быть уверен в высоком качестве продукции и наличии у него тех характеристик, на которые он рассчитывает. Кроме того, продвижение регионами собственных узнаваемых брендов — один из инструментов развития территории, экономики и туризма», — прокомментировал получение патента сам Дмитрий Спирков.

Сейчас в Роспатенте на рассмотрении находится 10 заявок, поданных товаропроизводителями Карелии, на регистрацию 7 географических указаний.

В Минэке напомнили, что географическое указание — это обозначение, которое позволяет идентифицировать товар, как происходящий с территории географического объекта. Право на него является коллективным и может быть предоставлено всем, кто производит продукцию, обладающую одинаковыми характеристиками в пределах одной территории.