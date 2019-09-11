Названо число пострадавших на производстве в Карелии за лето

В Карелии зафиксировано 34 несчастных случая на производстве, один - смертельный, сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования.

За летний период текущего года в Карелии зафиксировано 34 несчастных случая на производстве, 33 из них квалифицированы как легкие, один – как тяжелый со смертельным исходом.

В 32 % случаев пострадавшие получили травмы опорно-двигательного аппарата, 53% связано с повреждениями кожи и мягких тканей, 15% - прочие виды травм.

Тяжелый случай произошел 9 июля текущего года. Работник предприятия находился под напряжением 10кВ и попал под электрическую дугу. Пострадавший получил электроожог более 40% поверхности тела, ожог верхних дыхательных путей и скончался от полученных травм.

Больше всего травм на рабочем месте работники получили из-за неудовлетворительной организации производства работ и нарушений трудовой дисциплины.