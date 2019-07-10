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Новости. Происшествия
12:56, 10 Июля 2019
фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудник ГОКа в Карелии получил ожоги головы и рук, попав под электродугу

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Несчастный случай произошел 9 июля в Костомукше на промплощадке "Карельского окатыша".

На главной понизительной подстанции на территории дробильно-обогатительной фабрики был запланирован текущий ремонт масляного выключателя. Перед началом ремонта бригада должна была обесточить оборудование.

По информации издания "64 параллель", электрослесарь, не дождавшись допуска дежурной по подстанции, вошел за сетчатое ограждение масляного выключателя, который находился под напряжением 10кВ. В результате своих действий сотрудник попал под электрическую дугу и получил термический ожог головы и рук. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Проводится проверка. 

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