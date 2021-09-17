Названо число проголосовавших на выборах в Карелии к 15 часам 18 сентября

Явка на выборах в Карелии 18 сентября на 15.00 составляет 19,28%.

Жители Карелии выбирают депутатов Госдумы, Заксобрания РК. Также в регионе проходит ряд выборов муниципального уровня, в частности, выборы в Петрозаводский городской совет.

Выборы проходят 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00.

По данным ЦИК, явка на 18 сентября на 15.00 составляет 19,28% (98170 чел.).

Напомним, голосование на выборах в Карелии организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности. Пришедшим проголосовать жителям при необходимости выдают средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а также одноразовые ручки. При входе на участки проводится термометрия. Также предусмотрены возможности для обработки рук антисептиком и соблюдения социального дистанцирования. По завершении голосования в помещениях проводится дезинфекция, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей.