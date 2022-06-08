Названо имя еще одного погибшего на Украине военнослужащего из Карелии

Житель деревни Вокнаволок Олег Сергеев погиб в ходе спецоперации на Украине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов.

«Список военнослужащих из населенных пунктов Карелии, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине, к сожалению, продолжает пополняться новыми именами. Печально, но Костомушкский городской округ не стал исключением. При участии в боевых действиях за город Красный Лиман погиб наш земляк Олег Сергеевич Сергеев, проживавший в деревне Вокнаволок», — пишет Сергей Новгородов.

Глава Костомукши выразил соболезнования родным и близким военнослужащего: «Скорбим вместе с вами. Светлая память!»