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Названо неожиданное последствие новых запретов для курильщиков в России

Новости. Общество
21:30, 25 Декабря 2020
фото: © flickr.com/lawprier
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Запреты могут спровоцировать дополнительный интерес к курению у детей, заявил общественник.

Запреты для курильщиков могут привести к разжиганию интереса к табаку у детей. О таком неожиданном последствии новых ограничений рассказал исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов в эфире радиостанции "Говорит Москва", информирует Лента.ру.

По его словам, в 2012 году "первое прикосновение" к курению у россиян происходило в 13 лет. Последние данные социологов показывают, что дети начинают пробовать курить уже в 11 с половиной. "Это омоложение тех, кто впервые прикасается к табаку, происходит именно потому, что мы их [детей] раскочегарили на эту тему", — считает Лоскутов.

При этом он подчеркнул, что желание бросить курить из-за запретов возникло только у 10 процентов совершеннолетних россиян. "Остальные — это вполне сознательные курильщики, которые курили и будут продолжать курить", — заявил общественник.

Лоскутов отметил, что необходимо позволить курящим и некурящим людям договориться без запретов. В частности, по его словам, можно сделать поезда и рестораны для курящих и некурящих.

Ранее сообщалось, что в 2021 году вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Так, с 1 января запретят курение на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, в складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также на объектах производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-12-25 23:03:41
Нечего бояться. Шведскую заразу, снюсы, запретили, и с этим справимся.
театральный критик
2020-12-25 22:47:54
С 1 января минимальная фиксированная цена пачки сигарет составит 106 рублей. Курящих вонючек будем бить рублем.
театральный критик
2020-12-25 21:39:04
Пусть курящим мамочкам расскажет. Общественник = бездельник.
Гость
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