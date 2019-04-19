12:47, 19 Апреля 2019
Названо время, когда население Карелии почувствует последствия роста экономики
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Результаты работы правительства Карелии по улучшению социально-экономической ситуации население почувствует не раньше, чем через 5 лет, считает глава республики Артур Парфенчиков.
Об этом он заявил сегодня на заседании парламента республики.
По его словам, негативные процессы, которые сейчас наблюдаются в Карелии, результат "инерционных процессов", которые не просто преодолеть.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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