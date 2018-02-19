Названы банки для кредитования малого бизнеса под 6,5% годовых

Минэкономразвития России определило список банков-участников программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 6,5%.

Условия кредитования разъяснил Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия.

"Программа ориентирована на реализацию инвестиционных проектов, пополнение оборотных средств, создание или приобретение основных средств, включая строительство, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации", - пояснили в Фонде.

В перечень включены Банк ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Банк Акцепт, Альфа-банк…

Какие еще банки включены в список и на каких условиях будут выдаваться кредиты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".