Названы болезни, из-за которых чаще всего умирают жители Карелии

Карелиястат опубликовал данные, в которых содержится информация об основных причинах смертей жителей республики.

Карелиястат опубликовал на своем сайте документ "Сведения о числе родившихся, умерших по причинам смерти, браков, разводов за январь-март", в котором отражена сравнительная характеристика причин смертей жителей республики за первые три месяца 2018 и 2019 г.г.

Указано, что оперативные данные приведены в документе без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти.

Так, лидирующими причинами смертей в Карелии как в этом, так и в минувшем году признаны болезни системы кровообращения, которые за три месяца унесли жизни 1180 человек в этом году и 1195 человек в прошлом.

Какие болезни занимают вторую строчку, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".