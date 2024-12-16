Названы два основных правила для защиты от телефонных мошенников

Эксперт назвал железные правила, которые надо соблюдать в случае звонка от незнакомцев.

При поступлении предложения в ходе звонка установить какое-либо приложение нужно отказаться от этого и самому уточнить информацию в банке, так как мошенники могут сделать клон банковской карты, чтобы затем украсть сбережения. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

Ранее сообщалось, что в России в ноябре и декабре активно распространяется схема мошенничества, которая позволяет создавать виртуальные клоны банковских карт жертв при помощи шпионского программного обеспечения.

«Ни в коем случае нельзя передавать никакие коды и устанавливать приложения по просьбе человека, который бы вам не позвонил. Это железные правила, которые всегда надо соблюдать. Если есть хоть небольшие сомнения, то лучше дойти до отделения банка, объяснить ситуацию и попросить помочь установить приложение. Сейчас такое почти во всех офисах банков делают. Также можно смело сбросить звонок и самому перезвонить на горячую линию своего сотового оператора или банка для уточнения информации», — сказал эксперт.