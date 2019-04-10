Названы факторы, влияющие на "зарплату мечты" россиян

Россияне мечтают близко к реальности, в которой живут: уровень желаемого дохода зависит от уровня жизни в конкретном регионе.

Об этом заявила РИА Новости доцент кафедры развития человеческого капитала РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Россиянам для достойной жизни, по их собственной оценке, нужна зарплата в 66 тысяч рублей в месяц, сообщил Финансовый университет при правительстве РФ по результатам проведенного им исследования. При этом максимальной средняя оценка "достойного" месячного дохода ожидаемо оказалась в Москве (100 тысяч рублей) и близких к столице городах-спутниках - Химках (96 тысяч), Балашихе (90 тысяч) и Подольске (82 тысячи), а также в Петербурге (91 тысяча). Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска - по 55 тысяч рублей в месяц, Улан-Удэ - 54 тысячи, Читы - 50 тысяч.

"Чем выше уровень жизни в регионе и выше средняя заработная плата, тем выше размер притязаний по уровню желаемого дохода. И, конечно, лидируют регионы с самыми высокими средними заработными платами. Регионы, в которых уровень дохода ниже среднего по России и уровень желанного дохода ниже. Люди мечтают как-то ближе к реальности, в которой живут", - прокомментировала собеседница агентства. Она отметила, что, если бы опрос проводился не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, средний желаемый доход был бы, скорее всего, ниже.

По данным исследования, 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% утверждают, что никогда его не достигнут. "Это исследование подтверждает данные официальной статистики о распределении доходов среди населения. То, что 48% опрошенных считают, что они не достигнут такого уровня доходов, показывает, что у них уровень дохода значительно ниже предполагаемого и на резкое изменение ситуации они не надеются",- комментирует Иванова-Швец.

Средняя зарплата в РФ в 2018 году, по данным Росстата, составила 43,4 тысячи рублей в месяц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 9,9%. В реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, рост составил 6,8%. По итогам текущего года Минэкономразвития ожидает роста реальных зарплат в РФ на 1,1%.