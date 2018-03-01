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Новости. Экономика
15:18, 01 Марта 2018

Названы фавориты и аутсайдеры программы финансового оздоровления районов Карелии

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Наибольшие результаты в реализации программ финансового оздоровления достигнуты в Пряжинском и Прионежском районах, а также в Петрозаводске.

Об этом сообщается в материалах коллегии Минфина, на которой подвели итоги реализации программ оздоровления муниципальных финансов в 2017 году.

Достижение бюджетного эффекта выше средних значений обеспечено в Костомукше, Кондопожском, Питкярантском, Сортавальском районах.

Низкий бюджетный эффект сложился по итогам исполнения программ в Олонецком, Муезерском, Лоухском, Медвежьегорском, Сегежском и Кемском районах.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Плейшнер
2018-03-01 20:26:04
Простите , а как Калевале или Муезерке и др. финансово оздоровиться , если там денег нет , а основное , что было лес , всё украдено без них.
Гость
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