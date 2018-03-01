Названы фавориты и аутсайдеры программы финансового оздоровления районов Карелии

Наибольшие результаты в реализации программ финансового оздоровления достигнуты в Пряжинском и Прионежском районах, а также в Петрозаводске.

Об этом сообщается в материалах коллегии Минфина, на которой подвели итоги реализации программ оздоровления муниципальных финансов в 2017 году.

Достижение бюджетного эффекта выше средних значений обеспечено в Костомукше, Кондопожском, Питкярантском, Сортавальском районах.

Низкий бюджетный эффект сложился по итогам исполнения программ в Олонецком, Муезерском, Лоухском, Медвежьегорском, Сегежском и Кемском районах.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".