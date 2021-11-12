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Названы города России с самым высоким качеством жизни

Новости. Общество
22:30, 06 Января 2022
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

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Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир вошли в список городов, качество жизни в которых признано самым высоким по итогам 2021 года.

Такие данные следуют из имеющегося в распоряжении ТАСС исследования, которое провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

«Среди российских городов с населением более 250 тыс. человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала», — говорится в исследовании.

При оценке качества жизни в центре внимания были следующие темы: распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность социальных отношений, уровень дохода населения, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, интерес к культурным ценностям, оценка работы городского дорожного хозяйства, оценка качества медицинского обслуживания населения, качество среднего и высшего образования, оценка работы ЖКХ, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды в городе, уровень озабоченности населения различными проблемами.

По каждому параметру были выбраны 15 лучших городов. В частности, в первую пятерку городов, в которых в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, вошли Севастополь, Грозный, Архангельск, Набережные Челны и Владикавказ. Города с наименьшей конфликтностью социальной среды — это, прежде всего, Грозный, Набережные Челны, Магнитогорск, Севастополь и Череповец. Самым высоким уровнем потребления и материального благополучия отличаются, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург.

В первую пятерку городов с самой низкой склонностью населения к миграции в поисках лучшей жизни попали Махачкала, Грозный, Краснодар, Стерлитамак, Калуга. Самый высокий спрос на культурные ценности исследование показало в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Брянске, Иванове. Города, где лучше всего функционирует дорожное хозяйство и имеется низкая вероятность попасть в пробку и ДТП, — это, прежде всего, Магнитогорск, Белгород, Саранск, Грозный, Якутск.

По оценке жителей, лучше всего медицина работает в Сочи, Магнитогорске, Москве, Грозном, Липецке. Система ЖКХ, по мнению населения, лучше всего работает в Грозном, Иркутске, Нижневартовске, Махачкале, Екатеринбурге. Первая пятерка городов с самым низким уровнем тревожности настроений населения — это Калуга, Тула, Йошкар-Ола, Курск, Томск. Меньше всего претензий к среднему и высшему образованию у жителей Череповца, Вологды, Магнитогорска, Владимира, Набережных Челнов.

В пояснении отмечается, что оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России и сведения из различных открытых баз данных.

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