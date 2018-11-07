Названы имена лучших предпринимателей и брендов Карелии

В республике подведены итоги конкурса "Лучший предприниматель года".

Победители конкурса были названы на форуме "Бизнес-неделя республики Карелия-2018", открывшемся в Петрозаводске.

В номинации "Лучшее производственное предприятие республики Карелия" победу одержал инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.