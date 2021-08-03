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Названы ягоды, восстанавливающие организм после коронавируса

Новости. Общество
19:30, 04 Августа 2021
фото: pixabay.com / Pezibear

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Врач сообщила, что людям, которые переболели COVID-19, полезны дары дачных участков.

Людям, переболевшим коронавирусом, чрезвычайно полезны овощи и фрукты, причём не экспортные, а те, которые выращивают на дачных участках, об этом рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко.

«После коронавируса нам нужны овощи и фрукты, нужны ягоды. Нам, бесспорно, нужны антиоксиданты. Нужны и полипренолы, и полифенолы — это изысканные антиоксиданты, которые содержатся в ягодах тёмного цвета в первую очередь. Это черноплодная рябина, чёрная и красная смородина, малина и вообще вся палитра ярких, красочных ягод, это те антиоксиданты, которые человек может получить в полном объёме», — сказала Мойсенко.

Она добавила, что после болезни необходимо также наладить работу кишечника: с этим помогут выращенные на приусадебном участке овощи.

«Обязательно надо улучшить работу кишечника, поэтому нам нужна клетчатка в виде различной зелени: это и овощи, и свекольная ботва. Это будет большой плюс в обеспечении не только клетчаткой, но витамином В9, фолиевой кислотой и дополнительными антиоксидантами. То есть это всевозможные овощи — свежие, приготовленные, овощи с грядки, те, которые выращиваются на дачах», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

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Комментарии

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театральный критик
2021-08-04 19:33:43
Дыни сей год хороши. Сладки да ароматны.. А клюквы и зимой наедимся :)
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