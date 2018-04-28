Названы карельские медучреждения-лидеры по оформленным электронным больничным

В Карелии оформили 10-тысячный электронный больничный. Проект "Электронный листок нетрудоспособности" стартовал в июле 2017 года.

За это время, отмечают в региональном отделении Фонда социального страхования, в республике выдано свыше 10 тысяч больничных в электронном виде.

"10-тысячный электронный больничный был выдан поликлиникой ОАО "Кондопога", - сообщили в ведомстве.

В ФСС также назвали лидеров по количеству выданных электронных листков нетрудоспособности. Первое место заняла Кондопожская центральная районная больница (более 1900 больничных).

"На втором месте – городская поликлиника №3 (г. Петрозаводск) – более 1200 листков нетрудоспособности. Замыкает тройку Сортавальская районная больница с 750 электронными листками", - сказано в сообщении фонда.

Сегодня электронный больничный можно получить в 43 медицинских организациях, а принимать электронные документы готовы более 800 работодателей Республики Карелия.