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Новости. Общество
22:00, 14 Мая 2018

Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака

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Международная группа исследователей установила, что в 2015 году употребление табака и алкоголя стало причиной большего числа болезней и случаев инвалидности и преждевременной смерти, чем употребление других веществ, вызывающих привыкание.

По оценкам ученых, они способствовали потере более четверти миллиарда лет здоровой жизни среди всего населения земного шара, пишет Лента.ру.

Ученые провели обзор ряда исследований и выяснили, что во всем мире больше всего пьют алкоголь жители Центральной, Восточной и Западной Европы (11,61, 11,98 и 11,09 литра в месяц на душу населения), при этом злоупотребляют им 50,5, 48,2 и 40,2 процента пьющих соответственно. В тех же регионах отмечается высокий уровень употребления табачной продукции. По оценкам, более 15 процентов взрослого населения на Земле являются курильщиками, а каждый пятый напивался хотя бы один раз в месяц.

Оказалось, что показатель DALY, учитывающий годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности (потерянные из-за инвалидности или преждевременной смерти), для курильщиков составляет 170,9 миллионов, а для выпивающих спиртное — 85 миллионов. Незаконные наркотические вещества способствовали потере 28 миллионов лет жизни. Общая смертность от курения составляет 110 на 100 тысяч человек, а от алкоголя — 33 на 100 тысяч человек. Самые высокие показатели смертности от вредных привычек наблюдаются в Восточной Европе.

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