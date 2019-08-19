Названы лекарства, при приеме которых часто допускаются ошибки

Эксперты назвал семь лекарств, которые многие люди принимают неправильно.

Антибактериальные и жаропонижающие препараты, средства от кашля, капли для носа, таблетки от давления, слабительные и обезболивающие – по мнению специалистов, эти лекарства почти все используют с ошибками. Об этом сообщает сайт "Медикфорум".

Так, антибиотики нельзя принимать без назначения врача. Самый правильный сценарий при этом - антибиотик выписывается медработником на конкретного возбудителя болезни на основании проведенных анализов. Неоправданное использование антибиотиков ведет к развитию резистентности бактерий к этим препаратам. То есть, в случае таких опасных инфекций как пневмония или сепсис лекарства могут не помочь.

Жаропонижающие обычно спешат принять при первых признаках повышения температуры. Но врачи советуют: организм должен иметь возможность вырабатывать антитела для борьбы с возбудителями инфекции. Принимать лекарство имеет смысл, если градусник показывает отметку в 38,5 и больше.

Самостоятельный прием обезболивающих опасен тем, что они снимают симптомы в виде боли, но при этом скрытой от глаз остается истинная причина ее возникновения.

Бесконтрольное использование слабительных средств может вести к нарушениям в работе кишечника, почек, сердца, нервной системы, печени. Также возрастает вероятность развития рака.

Лекарства от кашля. Необходимо помнить: сухой и влажный кашель лечится разными средствами. При сухом правильно принимать препараты, которые подавляют кашлевой рефлекс. При кашле с мокротой – муколитики. Если при влажном кашле принять средства, предназначенные для сухого, это приведет к подавлению отделения мокроты и воспалению легких.

Средства для снижения давления. Нередко эти препараты покупаются по рекомендациям болеющих родственников или знакомых. Но на самом деле лечение гипертонии – сложный процесс. Для оценки состояния пациента только измерить давление тонометром недостаточно, необходимо пройти дополнительное обследование. Прием лекарств также может подразумевать особый сценарий, что связано с индивидуальными особенностями.

Капли для носа. Сосудосуживающими препаратами, снимающими заложенность носа, пользуются повсеместно. Но использовать их больше недели опасно – это чревато развитием привыкания, когда нос не сможет дышать самостоятельно без использования средств.