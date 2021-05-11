Названы лидирующие отрасли по использованию передовых технологий в Карелии

Предприятия и другие организации Карелии использовали в 2020 году 953 передовые технологии, перечень видов бизнеса, где они применялись опубликовал Карелиястат.

Самые высокотехнологичные отрасли — связь, управление и геоматика — на их долю приходится более 30% от общего количества использованных передовых технологий.

Также в тройке лидеров производство, обработка, транспортировка и сборка (162 технологии), производственная информационная система и автоматизация управления производством (142 технологии). Где еще используются передовые технологии, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».