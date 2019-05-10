Названы лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Рейтинги составлялись на основе отзывов клиентов и данных поставщиков, пишет "КП".

Компания AirHelp составила рейтинги самых лучших аэропортов и авиакомпаний мира. Исследование проводилось с учетом отзывов порядка 40 тысяч клиентов в 40 разных странах и данных нескольких коммерческих поставщиков, рассказывает "КП".

Работа 134 аэропортов оценивались по качеству обслуживания, соблюдению графика вылетов и наличию магазинов и ресторанов. Во главе рейтинга оказался катарский аэропорт Хамад. Второе место занял аэропорт Токио в Японии, а замкнули тройку лидеров греческие Афины. Российский аэропорт Шереметьево разместился на шестой строчке.

Также в десятку лучших вошли Афонсу Пена в Бразилии, Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, Чанги в Сингапуре, международный аэропорт Раджив Ганди в Индии, испанский Тенерифе Норте и Виракопус в Бразилии.

Что касается авиакомпаний, то они оценивались по соблюдению графика полетов, качеству перевозок и возможности быстро сдать билет. Лучше всего по этим критериям подошла Qatar Airways. Также в тройку лидеров вошли American Airlines и Aeromexico. А SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates оказались в первой десятке. Российский "Аэрофлот" занял 32-е место из 74.

В прошлом году лучшим аэропортом мира также был признан Хамад в Дохе. А вот московский "Шереметьево" занимал лишь 15 место.