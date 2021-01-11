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Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Новости. Общество
21:30, 11 Января 2021
фото: © pxhere.com
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Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на список, который опубликован на сайте организации.

Лучшим боевиком признана военная картина Спайка Ли "Пятеро одной крови". Исполнивший одну из главных ролей в ленте актер Делрой Линдо получил титул "Лучшего артиста в боевике". Лучшей актрисой в экшен-фильме стала Бетти Гилпин, снявшаяся в "Охоте" Крэйга Зобела.

Мультфильмом года критики назвали диснеевскую "Душу", а принявшие участие в создании анимационной ленты актеры Джейми Фокс и Тина Фей были признаны "Лучшими артистами озвучки".

Лучшим хоррором стала картина "Человек-невидимка" Ли Уоннелла, лучшим научно-фантастическим фильмом — "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова.

Титул главного экшен-сериала 2020 года получило шоу "Викинги". Лучшим анимационным мультсериалом признан "Конь БоДжек", а главным супергеройским телепроектом — "Пацаны". Сериал "Мандалорец" победил в номинации "Лучшая научная фантастика", а "Страна Лавкрафта" была названа лучшим телевизионным хоррором.

Ранее сообщалось, что члены Национального общества кинокритиков США признали главным фильмом 2020 года картину китайского режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников".

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