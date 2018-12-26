Названы лучший актер и лучший музыкант года в России

Артист Сергей Безруков и музыкант Филипп Киркоров стали самыми популярными в свой профессии у россиян в этом году.

Согласно исследованию, актером года вот уже несколько лет подряд респонденты назвали Сергея Безрукова (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%), на третьей позиции Владимир Машков (4%), сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.

Музыкантом года в 2018 году, по мнению россиян, стал Филипп Киркоров (10%). Вторым по популярности назван пианист Денис Мацуев (6%), на третьем месте певец Николай Басков (5%). В пятерке также примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева (3%), скончавшийся год назад оперный певец Дмитрий Хворостовский (3%) и музыкант Сергей Шнуров (3%).

В исследовании отмечается, что по-прежнему тяжелее всего обстоит ситуация с писателями, все содержательные ответы набирают не более 2%: Дарья Донцова (2%), Александр Пушкин (2%), Захар Прилепин (2%), остальные – 1% и менее.

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала "Россия-1" - ток-шоу "60 минут" (8%).

В рейтинге сериалов лидерами стали детективы "Полицейский с Рублёвки" и "Мажор" (по 5%). Далее в предпочтениях россиян идут: "Пёс" (4%), "След"(4%) и "Тайны следствия" (4%).

Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, стали "Движение вверх" (3%), трилогия "Гоголь" (3%), "Мстители" и "Т-34" (по 2%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.