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Названы несколько способов снизить калорийность блинов

Новости. Общество
00:10, 23 Февраля 2023
фото: © Benoit Daoust / shutterstock

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Диетолог объяснил, с помощью чего можно сделать блины менее калорийными.

Существует несколько способов снизить калорийность блинов — от замены молока до сокращения количества сахара. Способы приготовить легкие и полезные блины «Ленте.ру» назвал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Самый легкий способ снизить калорийность блинов без ущерба для вкуса — сократить количество сахара. В одной столовой ложке сахара около 25 килокалорий. Это практически суточная норма сахара для взрослого человека, рассказал диетолог-консультант.

Кабанов также призвал готовить блины с растительным молоком или вовсе с водой. В литре молока полной жирности — 590 килокалорий. Заменив его однопроцентным молоком или разбавив водой в соотношении 1:1, можно добиться снижения калорийности в два раза. Этот метод также позволит сократить количество насыщенных жиров, которые кардиологи советуют ограничивать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Блины на нежирном молоке или молоке пополам с водой получаются тонкие и кружевные, добавил собеседник «Ленты.ру».

Коровье молоко можно заменить растительным: миндальным, овсяным. Среди вегетарианцев популярны блинчики на миндальном молоке: они имеют приятный ореховый привкус

Рафинированная мука высшего сорта, которую хозяйки чаще всего используют для выпечки блинов, практически лишена питательной ценности, предупредил Кабанов. При изготовлении из нее убирают оболочку и зародыш зерна — источник витаминов и пищевых волокон. Лучше заменить ее на ржаную или гречишную, которой пользовались в старину. «Цельнозерновая мука содержит клетчатку: она способствует пищеварению, помогает более полному усвоению питательных веществ и замедляет всасывание сахара в кровь, защищая от резких скачков глюкозы», — прокомментировал диетолог-консультант.

Один бин содержит в среднем 80 килокалорий. Десяток блинов — уже 800. Это треть от суточной потребности в калориях для взрослого мужчины

Говоря о калорийности блинов, обязательно нужно упомянуть начинки и добавки, ведь блины редко едят без них. По словам Кабанова, популярные сладкие добавки — варенье или сгущенка — отличаются высокой калорийностью и большим содержанием сахара. Эти калории не имеют питательной ценности.

Более бюджетные, низкокалорийные и полезные для здоровья варианты — это растительные начинки. Лучше есть блины с тушеной капустой, бананом, печеным яблоком, подвел итог диетолог-консультант.

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