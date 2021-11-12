Названы отрасли экономики Карелии, где рост зарплаты превышает уровень инфляции

Годовая инфляция на уровне 7% «съела» рост заработной платы в большинстве отраслей экономики Карелии, но в некоторых из них зарплата увеличивается более высокими темпами.

Это следует из данных Карелиястата за сентябрь 2021 года.

Выше уровня инфляции выросла начисленная зарплата в строительстве (на 11% по сравнению с сентябрем 2022 года), в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 10,4%) административной деятельности (на 10,5%), а также в обрабатывающих производствах (на 8%).

Во многих отраслях начисленная зарплата за год снизилась.

В области здравоохранения и социальных услуг произошло снижение на 14,6%, в научной и технической деятельности — на 5,7%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 3,6%.

Сократились зарплаты в финансовой и страховой деятельности, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха.