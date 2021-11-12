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Названы отрасли экономики Карелии, где рост зарплаты превышает уровень инфляции

Новости. Общество
09:51, 03 Декабря 2021
фото: © Сергей Макаров / ТАСС

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Годовая инфляция на уровне 7% «съела» рост заработной платы в большинстве отраслей экономики Карелии, но в некоторых из них зарплата увеличивается более высокими темпами.

Это следует из данных Карелиястата за сентябрь 2021 года.

Выше уровня инфляции выросла начисленная зарплата в строительстве (на 11% по сравнению с сентябрем 2022 года), в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 10,4%) административной деятельности (на 10,5%), а также в обрабатывающих производствах (на 8%).

Во многих отраслях начисленная зарплата за год снизилась.

В области здравоохранения и социальных услуг произошло снижение на 14,6%, в научной и технической деятельности — на 5,7%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 3,6%.

Сократились зарплаты в финансовой и страховой деятельности, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха.

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Комментарии

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Вася
2021-12-03 10:08:16
Один только «отрицательный рост» чего стоит
Вася
2021-12-03 10:07:09
"Раньше, мы продавали такое-то количество нефти за один доллар. И получали в бюджет 30 рублей. А теперь, за то же количество нефти, проданное за один доллар, мы получаем в бюджет 65 руб."
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