Названы парки-лидеры в рейтинговом голосовании по благоустройству в Петрозаводске

Более 8500 петрозаводчан уже отдали свои голоса за объекты благоустройства в следующем году.

Во всех регионах России продолжается рейтинговое голосование за объекты, которые предстоит благоустроить в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Свой выбор сделали уже более 8500 жителей карельской столицы. Пока лидируют Приозерный (1050 голосов) и Лососинский (986 голосов) парки, а также Ключевской сквер (803 голоса). Об этом рассказали в администрации города.

В мэрии напомнили, что петрозаводчанам предложено 20 общественных территорий. Семь из них по итогам голосования будут включены в программу благоустройства.

Поддержать любимый парк или сквер можно до 30 мая. Для этого нужно перейти по ссылке: 10.gorodsreda.ru и авторизоваться через портал Госуслуг.

Обратиться за помощью по вопросам участия в голосовании можно к волонтерам проекта. Они работают у торговых центров «Тетрис», «Лотос PLAZA», «Десяточка», «Макси», «Главный», рядом с магазином «Магнит» на улице Ровио, 15А и в других многолюдных местах.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске началась реализация проекта «Комфортная городская среда» по ремонту дворовых территорий.