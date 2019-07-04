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Новости. Общество
09:36, 04 Июля 2019
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Названы причины неконкурентоспособности выпускников на рынке труда в Карелии

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Ориентация выпускников школ Карелии на высшее образование противоречит запросу рынка труда на квалифицированных рабочих, что в дальнейшем может способствовать росту безработицы.

Это следует из прогноза потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Республики Карелия на 2020-2024 годы, сформированного управлением труда и занятости РК.

Согласно документу, востребованность квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием превалирует над потребностью в специалистах со средним и высшим образованием, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-04 11:06:24
Сначала сделали всё чтобы профессия рабочего со средним образованием стала непрестижной и малооплачиваемой, а теперь у них кадров не хватает!
nae
2019-07-04 10:02:43
Управлению нужно не прогнозы стряпать, а, во-первых, принимать деятельное участие в развитии средне специальных учебных заведений, во-вторых, идти ножками в школы и объяснять будущим выпускникам о востребованности определенных профессий на рынке труда, о количество вакансий и сколько, при этом, они будут зарабатывать.
Беня
2019-07-04 11:54:45
nae, вы сами попробуйте полечить детишек о востребованности бесплатных пахарей и горбатых ударников. Дети уже далеко не те романтические идиоты, какими были мы в советское время :)
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