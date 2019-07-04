Названы причины неконкурентоспособности выпускников на рынке труда в Карелии

Ориентация выпускников школ Карелии на высшее образование противоречит запросу рынка труда на квалифицированных рабочих, что в дальнейшем может способствовать росту безработицы.

Это следует из прогноза потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Республики Карелия на 2020-2024 годы, сформированного управлением труда и занятости РК.

Согласно документу, востребованность квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием превалирует над потребностью в специалистах со средним и высшим образованием, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.