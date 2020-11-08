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Названы причины проблем с зарядкой смартфона

Новости. Общество
19:40, 09 Ноября 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Смартфоны на базе Android могут перестать заряжаться из-за проблем с батареей, ПО или аксессуарами.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Business Insider.

Связанные с зарядкой Android-устройств проблемы могут быть вызваны несколькими причинами. В случае если смартфон перестал заряжаться, в первую очередь журналисты рекомендовали вставить адаптер питания в другую розетку. Если данный способ не решил неполадку, авторы посоветовали использовать другой сетевой адаптер или зарядный кабель.

Если проблема не была решена, то необходимо проверить порт для зарядки смартфона на самом устройстве. Его можно попробовать очистить от пыли и мелкого мусора с помощью баллончика с сжатым воздухом. Еще одной причиной неполадок специалисты назвали системный сбой телефона — в этом случае рекомендуется перезагрузить аппарат.

Проблемы с ПО смартфона могут быть настолько критичными, что может потребоваться переустановка Android. "В этом случае проблема решается удалением нового ПО и установкой более старой версии операционной системы", — отметили журналисты.

Если после всех операций не удается вернуть работоспособность смартфона, рекомендуется заменить аккумулятор устройства. Одним из признаков износа батареи является снижение автономности гаджета и необходимость в повторной зарядке девайса в течение дня.

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